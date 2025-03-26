Замена паспорта-книжечки на ID-карту: когда это обязательно

Паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе, но в отдельных случаях их следует заменить на ID-карту.

Обменять паспорт-книжечку на ID-карту можно по собственному желанию, однако есть случаи, когда это следует сделать обязательно.

Государственная миграционная служба Украины разъяснила, обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту.

По информации от ГМС, паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе. Такие документы можно обменять на ID-карту по своему усмотрению. Закононом не предусмотрена какая-либо конечная дата действия этих паспортов-книжечек.

Однако есть случаи, когда обмен паспорта на ID-карту обязателен:

если произошло изменение информации, внесенной в паспорт-книжечку (например, в связи с изменением фамилии или имени);

в случае негодности паспорта к использованию. То есть, если физические повреждения или фото делают невозможной идентификацию человека;

в случае достижения возраста 25 или 45 лет и если не было вклеено фото в паспорт-книжечку в течение одного месяца (это не учитывается во время военного положения).

Заметим, если человек достиг 24 или 45 лет во время действия военного положения и не вклеил вовремя фото в паспорт, то должен сделать это в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Напомним, с 1 января в Украине подорожало оформление паспортов из-за роста цены на бланки отдельных документов.