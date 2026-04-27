Землю накроет затяжная магнитная буря: сколько дней будет штормить

Сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Земле ожидается солнечная активность

На Земле ожидается солнечная активность / © ТСН.ua

С понедельника, 27 апреля, в Украине ожидается усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, магнитная буря продлится минимум три дня — от 27 до 29 апреля — и в отдельные периоды может достигать сильного уровня.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В понедельник, 27 апреля, прогнозируется начало мощной магнитной бури. Геомагнитная активность может достичь красного уровня, что может сказаться как на самочувствии метеочувствительных людей, так и на работе систем связи.

Понедельник, 27 апреля 2026 года

  • 06:00 — 12:00 — Удержание высоких показателей (4-5 баллов)

  • 12:00 — 18:00 — Постепенное снижение интенсивности до 3 баллов

  • После 18:00 — Стабилизация магнитосферы.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

Дата публикации
