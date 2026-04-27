- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 957
- Время на прочтение
- 1 мин
Землю накроет затяжная магнитная буря: сколько дней будет штормить
Сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.
С понедельника, 27 апреля, в Украине ожидается усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, магнитная буря продлится минимум три дня — от 27 до 29 апреля — и в отдельные периоды может достигать сильного уровня.
Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
В понедельник, 27 апреля, прогнозируется начало мощной магнитной бури. Геомагнитная активность может достичь красного уровня, что может сказаться как на самочувствии метеочувствительных людей, так и на работе систем связи.
Понедельник, 27 апреля 2026 года
06:00 — 12:00 — Удержание высоких показателей (4-5 баллов)
12:00 — 18:00 — Постепенное снижение интенсивности до 3 баллов
После 18:00 — Стабилизация магнитосферы.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя