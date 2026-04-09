Последний день покоя перед новым штормом: Землю накроет мощная магнитная буря
10 апреля 2026 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Высокая вероятность ощутимых возмущений приходится на первую половину суток.
Сегодня, 9 апреля, уровень солнечной активности будет оставаться в пределах нормы. Однако уже в пятницу, 10 апреля, Землю накроет магнитная буря «красного» уровня.
По прогнозам Британской геологической службы, уже 10 апреля геомагнитная активность вырастет из-за влияния корональной дыры на Солнце.
Это приведет к повышению активности геомагнитного поля до уровня магнитной бури G1, которая продлится 10 и 11 апреля. К-индекс будет на отметке 5 и таким образом достигнет «красного уровня».
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя