Последний день покоя перед новым штормом: Землю накроет мощная магнитная буря

В пятницу будет штормить / © Associated Press

Сегодня, 9 апреля, уровень солнечной активности будет оставаться в пределах нормы. Однако уже в пятницу, 10 апреля, Землю накроет магнитная буря «красного» уровня.

По прогнозам Британской геологической службы, уже 10 апреля геомагнитная активность вырастет из-за влияния корональной дыры на Солнце.

Это приведет к повышению активности геомагнитного поля до уровня магнитной бури G1, которая продлится 10 и 11 апреля. К-индекс будет на отметке 5 и таким образом достигнет «красного уровня».

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь