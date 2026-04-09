ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Последний день покоя перед новым штормом: Землю накроет мощная магнитная буря

10 апреля 2026 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Высокая вероятность ощутимых возмущений приходится на первую половину суток.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В пятницу будет штормить / © Associated Press

Сегодня, 9 апреля, уровень солнечной активности будет оставаться в пределах нормы. Однако уже в пятницу, 10 апреля, Землю накроет магнитная буря «красного» уровня.

По прогнозам Британской геологической службы, уже 10 апреля геомагнитная активность вырастет из-за влияния корональной дыры на Солнце.

Это приведет к повышению активности геомагнитного поля до уровня магнитной бури G1, которая продлится 10 и 11 апреля. К-индекс будет на отметке 5 и таким образом достигнет «красного уровня».

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie