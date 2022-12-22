Байден готов встретиться с Путиным: есть одно условие

У Байдена организуют встречу с Путиным, если диктатор будет готов к переговорам.
Президент США Джо Байден готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме подчеркнули, что Байден готов встретиться с Путиным при условии, что российский диктатор будет готов к переговорам.
"Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям.
Война России против Украины
Российский диктатор Путин 24 февраля объявил о полномасштабной войне против Украины. Он назвал ее "спецоперацией по демилитаризации и денацификации". С того времени оккупанты постоянно обстреливают Украину ракетами и пытаются оккупировать побольше территорий нашего государства.
22 декабря Путин изменил цель войны, он заявил, что якобы Россия хочет закончить боевые действия.
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