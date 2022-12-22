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Байден готовий зустрітись з Путіним: є одна умова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Байден готовий зустрітись з Путіним: є одна умова

Фото: Associated Press

У Байдена організують зустріч з Путіним, якщо диктатор буде готовим до переговорів.

Президент США Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. 

У Білому домі наголосили, що Байден готовий зустрітись з Путіним за умови, якщо російський диктатор буде готовий до переговорів. 

"Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій.

Війна Росії проти України 

Російський диктатор Путін 24 лютого оголосив про повномасштабну війну проти України. Він назвав її "спецоперацією із демілітаризації та денацифікації". Від того часу окупанти постійно обстрілюють Україну ракетами та намагаються окупувати побільше територій нашої держави. 

22 грудня Путін змінив мету війни, він заявив, що начебто Росія хоче закінчити бойові дій. 

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Дата публікації
Перегляди
2799
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