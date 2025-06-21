Чего ожидать Украине от саммита НАТО: Портников отметил важные моменты

Украина и НАТО / © depositphotos.com

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Важным моментом саммита НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, будет возможная встреча президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

«Если она [встреча Трампа и Зеленского] состоится, она сможет дать нам ответ на вопрос — насколько мы сможем рассчитывать на новую помощь Соединенных Штатов в будущем: военную и финансовую и как будет выглядеть эта помощь», — пояснил он.

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Портников предположил, что американская военная помощь может предоставляться уже не в виде гранта, а как закупка вооружения.

«Все это, конечно, президентам Соединенных Штатов и Украины нужно обсудить, учитывая то, что Трамп действительно все время продолжает говорить о переговорах», — отметил он.

Портников добавил, что присутствие президента Украины в Гааге будет свидетельством того, что наши отношения с НАТО развиваются. Однако, в контексте того, что США не уверены в том, что они будут защищать другие страны НАТО в Европе, не понятно, чего хотеть от такого Альянса.

«Мы не понимаем, есть ли пятая статья или нет. Вся наша заинтересованность в НАТО базировалась на пятой статье, то есть на возможной нашей защите именно от ядерного оружия, потому что мы и так уже воюем. Война уже идет. В чем гарантия безопасности со стороны НАТО, что это ядерный блок, а мы воюем с ядерной державой», — отметил журналист.

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Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.