- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Чего ожидать Украине от саммита НАТО: Портников отметил важные моменты
Само присутствие президента Украины в Гааге будет свидетельством того, что наши отношения с НАТО развиваются.
Важным моментом саммита НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, будет возможная встреча президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».
«Если она [встреча Трампа и Зеленского] состоится, она сможет дать нам ответ на вопрос — насколько мы сможем рассчитывать на новую помощь Соединенных Штатов в будущем: военную и финансовую и как будет выглядеть эта помощь», — пояснил он.
Портников предположил, что американская военная помощь может предоставляться уже не в виде гранта, а как закупка вооружения.
«Все это, конечно, президентам Соединенных Штатов и Украины нужно обсудить, учитывая то, что Трамп действительно все время продолжает говорить о переговорах», — отметил он.
Портников добавил, что присутствие президента Украины в Гааге будет свидетельством того, что наши отношения с НАТО развиваются. Однако, в контексте того, что США не уверены в том, что они будут защищать другие страны НАТО в Европе, не понятно, чего хотеть от такого Альянса.
«Мы не понимаем, есть ли пятая статья или нет. Вся наша заинтересованность в НАТО базировалась на пятой статье, то есть на возможной нашей защите именно от ядерного оружия, потому что мы и так уже воюем. Война уже идет. В чем гарантия безопасности со стороны НАТО, что это ядерный блок, а мы воюем с ядерной державой», — отметил журналист.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.