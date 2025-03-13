Что означает молчание России о перемирии: Ермак объяснил

По мнению Ермака, Россия тянет время и демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать.

Россия так и не высказала официальную позицию по временному перемирию и прекращению огня на 30 дней, предложенных США.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"К сожалению, Россия до сих пор молчит, мы не слышим их официальную позицию по прекращению огня. Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше", – говорит Ермак.

Он выразил надежду, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы вынудить РФ к завершению войны.

"Наша команда готова и дальше конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир", – заверил руководитель ОП.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США могут состояться уже сегодня.

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