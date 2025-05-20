Что Путин и Си Цзиньпин поняли о Трампе: объяснение эксперта

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин сделали выводы об американском главе Дональда Трампа. Российский и китайский главнокомандующие поняли, что угрозы для них со стороны ряда Штатов нет.

Об этом сказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

«Путин прекрасно понимает, что Трамп может иметь ресурсы, с помощью которых он может оказывать давление на Путина, но Трамп не хочет этого делать. У Трампа отсутствует какая-либо мотивация», — утверждает Илларионов.

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Но критически важным событием, добавляет он, стало 8 мая 2025 года, когда в результате переговоров с китайским руководителем Си они оба пришли к пониманию, что Трамп не представляет угрозы ни Путину, ни Си, ни России, ни Китаю.

«Трамп вместо безумного страшного тигра или бурного зверя превратился в плюшевого тигра, много говорящего, пишет много твитов, приглашает корреспондентов ежедневно в Белый дом, но реальной военной угрозы, угрозы безопасности ни Путину, ни Си не представляет», — говорит эксперт.

По его мнению, именно поэтому Путин и Си 8 мая подписали ряд важных документов по мировой безопасности, не имеющих аналогов в российско-китайских отношениях.

Ранее военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко объяснил, что Трамп увлекается российским диктатором Путиным , а потому все чаще принимает его точку зрения и давит на Украину.

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Военный эксперт отметил, что российский диктатор удобряет Трампа, чтобы тот давил на Украину.

«Сейчас ситуация зашла в телефонный режим переговоров, инициированных Трампом. По моему мнению, разговор в очередной раз закончится ничем, потому что Трамп проигрывает Путину, им руководит банальное тщеславие. Он радуется подаркам типа золотого самолета или породистого верблюда альбиноса, а судьба Украины его волнует менее всего. Путин это хорошо видит и использует его порок. Потому и тянутся эти бесконечные телефонные переговоры. Российский диктатор просто пытается дожать Трампа, чтобы тот дожал Украину быть уступчивее», — говорит Игорь Романенко.