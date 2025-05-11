Эксперт назвал причины, почему Путин неожиданно заговорил о мире

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин неожиданно предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле — попытка вернуться к выгодному для Кремля формату договоренностей 2022 года.

Такое мнение высказал эксперт программы «Международная и внутренняя политика» аналитического центра «Украинский институт будущего» (UIF) Игорь Тышкевич на своей странице в Facebook.

Уже утром после заявления Путина стало известно, что российская делегация отправляется в Турцию для переговоров. В Кремле надеются, что такая демонстрация «миротворческой инициативы» позволит вернуть России потерянную за последние месяцы переговорную инициативу. Однако, как свидетельствуют источники, ознакомленные с позицией Кремля, речь идет не о настоящем поиске компромисса, а о попытке навязать удобные для Москвы условия — прежде всего обсуждавшиеся в 2022 году.

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Предложение Путина о Стамбуле имеет несколько важных контекстов. Во-первых, она возникла в ответ на реальные шаги Киева и Запада по созданию согласованного мирного плана, предусматривающего, в частности, 30-дневное перемирие. В то же время Москва решительно против такого перемирия — публичное его принятие выглядело бы как уступка. В Кремле не готовы к официальному прекращению огня, хотя де-факто стремились остановить боевые действия. Признание перемирия по инициативе Киева или Запада стало бы информационным поражением для России, ведь она потеряла бы инициативу.

Поэтому Москва выбрала другую тактику: создать впечатление, что она предлагает переговоры, и делает это на удобной для себя площадке — в Турции. Это позволяет Кремлю создать образ якобы «конструктивной» стороны, стремящейся к миру. Однако в то же время российские власти не намерены соглашаться на новые рамки, которые сейчас формируются между Украиной и ее западными партнерами.

Идея Кремля — не начинать новый процесс, а продолжить старый, со всеми его выгодными положениями. В Стамбуле 2022 года Россия имела гораздо более сильные позиции, и поэтому именно к документам хочет вернуться Москва. В Кремле считают, что навязав этот формат, смогут снова диктовать условия и одновременно винить Киев в «срыве мира».

Отдельно важно, что такие действия Москвы могут иметь целью информационное давление не только на Украину, но и на ее партнеров. В частности, в США стартует президентская кампания и Россия стремится создать условия, в которых администрация Джо Байдена будет выглядеть «агрессивной» на фоне «мирной инициативы» Путина. Это создает политические выгоды для потенциального возвращения Дональда Трампа, которому Кремль может подарить формат мирных переговоров как предвыборный трофей.

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В то же время для Запада это тоже вызов. Если Киев откажется от участия в переговорах в Стамбуле, Москва сразу использует это как доказательство того, что Украина не хочет мира. Если же согласится, рискует потерять контроль над условиями процесса и над международной поддержкой, которая базируется на идее суверенитета, а не компромисса в пользу агрессора.

Таким образом, инициатива Путина — это не жест доброй воли, а попытка Кремля вернуть себе контроль над мирным процессом, вытеснить США и ЕС из центральной роли в нем, расколоть западную коалицию и реанимировать выгодные для себя договоренности с 2022 года. Это также сигнал о том, что Москва не готова играть по обсуждаемым без ее участия новым правилам и пытается любой ценой сохранить влияние на повестку дня.

Реакция Украины на такую инициативу четкая. Киев настаивает на том, что любые переговоры возможны только после прекращения огня с участием всех ключевых партнеров и исключительно в рамках международно согласованных принципов. Это значит, что Кремлю будет сложно реализовать свой план без сопротивления как со стороны Киева, так и со стороны большинства западных столиц.

Напомним, ранее мы писали о том, почему президент России Владимир Путин желает переговоры 15 мая.

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