Начальник Генштаба ВС РФ проходит военно-врачебную экспертизу: детали "АТЕШ"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов / © Associated Press

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу. Информация поступила из нескольких источников, но требует проверки.

Об этом сообщает «АТЕШ», ссылаясь на источники группировки войск «Днепр».

Там подчеркнули: Герасимов — главный стратег вторжения в Украину, неизменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина.

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«Формально ВВЭ — стандартная процедура. Но если ее проходит ключевая фигура российской военной машины, это уже серьезный сигнал. Возможно, в верхушке командования готовятся серьезные перестановки. Или система ищет способ „мягко списать“ проваливших наступление», — отметили партизаны.

Добавляется, что офицерской курилке штаба группировки «Днепр» обсуждают двух возможных кандидатов на должность начальника Генштаба:

командующего ВДВ генерала Теплинского

командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева.

«Насколько это основывается на реальных инсайдах — сказать сложно. Возможно, это просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода», — резюмировали в АТЕШ.

Ранее Герасимов значительно преувеличил данные о количестве украинских территорий, которые оккупанты захватили в 2024 году.

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