Ермак анонсировал визит советников Шольца и Макрона в Украину: когда именно

Ермак анонсировал визит советников Шольца и Макрона в Украину: когда именно

Визит намечен на следующую неделю.

В Украину на следующей неделе приедут политические советники лидеров стран-участниц "нормандского формата" – советники канцлера ФРГ Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что, несмотря на короткий отдых в Карпатах, ему удалось и поработать. В частности, за последние два дня он провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Стороны договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации.

Также руководитель Офиса президента Украины поговорил с помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид о ситуации вокруг украинских границ и аспектов безопасности.

"А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата приедут в Киев", — уточнил Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждается ли сейчас новая "нормандская встреча" на фоне напряженной международной ситуации.

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