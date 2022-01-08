Єрмак анонсував візит радників Шольца і Макрона до України: коли саме

Єрмак анонсував візит радників Шольца і Макрона до України: коли саме

Візит запланований на наступний тиждень.

До України наступного тижня приїдуть політичні радники лідерів країн-учасниць "нормандського формату" - радники канцлера ФРН Єнс Плетнер і радник президента Франції Еммануель Бонн.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що попри короткий відпочинок у Карпатах йому вдалося і попрацювати. Зокрема, за останні два дні він провів дзвінок з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Сторони домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації.

Також керівник Офісу президента України поговорив з помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід щодо ситуації навколо українських кордонів та безпекових аспектів.

"А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, чи обговорюється наразі нова "нормандська зустріч" на фоні напруженої міжнародної ситуації.

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