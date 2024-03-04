Гейли победила на праймериз Трампа

Никки Гейли побеждает на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия и одерживает свою первую победу в 2024 году.

Никки Гейли выиграла праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, одержав первую победу в кампании 2024 года.

Об этом пишет Associated Press.

Ее победа в воскресенье по крайней мере временно приостанавливает победу Дональда Трампа на избирательных соревнованиях Республиканской партии, хотя бывший президент, вероятно, заберет еще несколько сотен делегатов в супервторичной гонке на этой неделе.

Несмотря на свои ранние поражения, Гейли сказала, что останется в гонке по крайней мере в течение этих соревнований, хотя она отказалась назвать любой праймериз, в котором она была уверена, что выиграет. После поражения в родном штате Южная Каролина Гейли оставалась непоколебимой в том, что избиратели в следующих местах заслуживают альтернативы Трампу, несмотря на его доминирование до сих пор в кампании.

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Associated Press объявило Гейли победителем в воскресенье вечером после того, как представители Республиканской партии округа Колумбия обнародовали результаты. Она выиграла у всех 19 делегатов.

Напомним, недавно кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.

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