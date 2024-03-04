Гейлі перемогла на праймеріз Трампа

Ніккі Гейлі перемагає на праймеріз Республіканської партії в окрузі Колумбія та отримує свою першу перемогу у 2024 році.

Ніккі Гейлі виграла праймеріз Республіканської партії в окрузі Колумбія, здобувши першу перемогу в кампанії 2024 року.

Про це пише Associated Press.

Її перемога в неділю принаймні тимчасово призупиняє перемогу Дональда Трампа на виборчих змаганнях Республіканської партії, хоча колишній президент, ймовірно, забере ще кілька сотень делегатів у супервівторкових перегонах цього тижня.

Попри свої ранні поразки, Гейлі сказала, що залишиться в перегонах принаймні протягом цих змагань, хоча вона відмовилася назвати будь-який праймеріз, у якому вона була впевнена, що виграє. Після поразки в рідному штаті Південна Кароліна Гейлі залишалася непохитною в тому, що виборці в наступних місцях заслуговують на альтернативу Трампу, попри його домінування до цього часу в кампанії.

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Associated Press оголосило Гейлі переможцем у неділю ввечері після того, як представники Республіканської партії округу Колумбія оприлюднили результати. Вона виграла у всіх 19 делегатів.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

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