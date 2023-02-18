Глава МИД Венгрии прокомментировал свой визит в Минск

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что во время своего недавнего визита в Минск он призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров.

Об этом пишет издание Magyar Hirlap.

Так, по его словам, он просил белорусских коллег не делать военных шагов и шагов, которые могли бы привести к продолжению войны со временем и спровоцировали бы географическое расширение войны.

Петер Сиярто также добавил, что не вел в Минске переговоры с россиянами.

"Если я хочу договариваться с россиянами, я поеду в Москву и доложу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске тайно", — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Визит Петера Сийярто в Минск

13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск с целью мирных переговоров. Тогда он отметил, что закончить войну в Украине можно только путем переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на визит главы МИД Венгрии в Минск и сказал, что некоторые политики живут в параллельной вселенной. Резников подчеркнул, что некоторые пытаются найти какую-то выгоду с агрессора России тогда, когда "антикремловский альянс" растет.

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