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Очільник МЗС Угорщини прокоментував свій візит до Мінська

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Очільник МЗС Угорщини прокоментував свій візит до Мінська

Фото: Associated Press

Днями Петер Сіярто відвідав Білорусь для переговорів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого нещодавнього візиту до Мінська він закликав до припинення вогню та початку мирних переговорів.  

Про це пише видання Magyar Hirlap.

Так, за його словами, він просив білоруських колег не робити воєнних кроків та кроків, які б могли призвести до продовження війни з часом та спровокували б географічне розширення війни.

Петер Сіярто також додав, що не вів у Мінську переговори з росіянами. 

"Якщо я хочу домовлятися з росіянами, я поїду до Москви і доповім про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську таємно", - наголосив очільник МЗС Угорщини.

Візит Петера Сіярто до Мінська

13 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Мінська з метою мирних переговорів. Тоді він зазначив, що зупити війну в Україні можна лише шляхом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на візит очільника МЗС Угорщини до Мінська і сказав, що деякі політики живуть у паралельному всесвіті. Резніков наголосив, що дехто намагається знайти якусь вигоду з агресорки Росії тоді, коли "антикремлівський альянс" зростає.

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