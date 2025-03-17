Какими будут условия Украины на переговорах – эксперт о вариантах развития

По его словам, если переговоры начнутся в краткосрочной перспективе, формат мира будет компромиссным для Украины, вероятно, будет предусматривать определенные территориальные уступки.

Понятие "красных линий " в переговорах является относительным, и ситуация может существенно измениться к их началу.

Такое мнение высказал политолог-международник Максим Несвитайлов в эфире "КИЕВ24".

По его словам, если переговоры начнутся в краткосрочной перспективе, формат мира будет компромиссным для Украины, вероятно, будет предусматривать определенные территориальные уступки. Однако, как отмечает эксперт, юридически Киев не будет признавать их.

"За нас это не будет решать, но если мы будем последовательно двигаться в этом направлении, то избежать неудобных компромиссов будет сложно", — сказал Несвитайлов.

Напомним, ранее The Independent, ссылаясь на источники в Офисе президента, опубликовало перечень "красных линий", придерживаемых Украиной в переговорах:

Украина не признает российскую юрисдикцию на захваченных территориях и будет настаивать на их возвращении по дипломатическому пути.

Требование возвращения тысяч детей, депортированных с оккупированных территорий Украины в РФ.

Увольнение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых РФ.

Предоставление международных гарантий безопасности при нарушении условий перемирия.