Якими будуть умови України на переговорах – експерт про варіанти розвитку

За його словами, якщо переговори розпочнуться у короткостроковій перспективі, то формат миру буде компромісним для України, ймовірно, передбачатиме певні територіальні поступки.

Поняття "червоних ліній" у переговорах є відносним, і ситуація може суттєво змінитися до їхнього початку.

Таку думку висловив політолог-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, якщо переговори розпочнуться у короткостроковій перспективі, то формат миру буде компромісним для України, ймовірно, передбачатиме певні територіальні поступки. Однак, як наголошує експерт, юридично Київ їх не визнаватиме.

"За нас цього не вирішуватимуть, але якщо ми послідовно рухатимемося у цьому напрямку, то уникнути незручних компромісів буде складно", — сказав Несвітайлов.

Нагадаємо, раніше The Independent, посилаючись на джерела в Офісі президента, опублікувало перелік "червоних ліній", яких дотримується Україна в перемовинах:

Україна не визнає російську юрисдикцію на захоплених територіях і наполягатиме на їхньому поверненні дипломатичним шляхом.

Вимога повернення тисяч дітей, депортованих з окупованих територій України до РФ.

Звільнення тисяч цивільних осіб, які незаконно утримує РФ.

Надання міжнародних гарантій безпеки у разі порушення умов перемир’я.