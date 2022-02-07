Лукашенко хочет стать полковником советской армии, а Путину обещает дать генерала

В то же время, Лукашенко не видит проблемы в том, что "президент независимой Беларуси будет полковником российской армии".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о невыполненном обещании президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пишет БЕЛТА.
"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую! Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", — сказал Лукашенко.
В то же время, Лукашенко не видит проблемы в том, что "президент независимой Беларуси будет полковником российской армии".
"Это моя проблема... Пообещал — делай", — сказал он.
Также из-за того, что служил не в российской армии, а в советской, Лукашенко сказал, что "готов стать и полковником советской армии", а президенту РФ Владимиру Путину пообещал "потом дать звание генерала".
Напомним:
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.
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