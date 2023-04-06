Макрон раскрыл цель своего визита в Китай

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно приближение мира в Украине станет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я убежден, что Китай должен играть важную роль в развитии мира. Это то, что я приехал обсудить, чтобы двигаться дальше", — заявил Макрон.

Он добавил, что планирует обсуждать с президентом Китая Си Цзиньпином бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственную безопасность.

Напомним, в среду, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал трехдневный визит в Китай. Он заявил, что диалог с Китаем по поводу войны в Украине является решающим и что Пекин может играть важную роль в мирных усилиях благодаря своим тесным отношениям с Москвой.

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