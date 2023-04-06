Макрон раскрыл цель своего визита в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Китай с официальным визитом.
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно приближение мира в Украине станет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Я убежден, что Китай должен играть важную роль в развитии мира. Это то, что я приехал обсудить, чтобы двигаться дальше", — заявил Макрон.
Он добавил, что планирует обсуждать с президентом Китая Си Цзиньпином бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственную безопасность.
Напомним, в среду, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал трехдневный визит в Китай. Он заявил, что диалог с Китаем по поводу войны в Украине является решающим и что Пекин может играть важную роль в мирных усилиях благодаря своим тесным отношениям с Москвой.
Читайте также:
- Китайский экспресс: почему лидеры ЕС ошибаются, что Си Цзиньпин поможет повлиять на Путина
- Кулеба рассказал об отношениях с Китаем: "У нас сплошной конструктив"
- В Пекине "не исключают возможности" встречи Си и Зеленского, но упоминают "интересы безопасности РФ"