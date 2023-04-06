Макрон розкрив мету свого візиту до Китаю

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що саме наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я переконаний, що Китай має відігравати важливу роль у розбудові миру. Це те, що я приїхав обговорити, аби рухатися далі", - заявив Макрон.

Він додав, що планує обговорювати з президентом Китаю Сі Цзіньпіном бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, президент Франції Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Китаю. Він заявив, що діалог з Китаєм щодо війни в Україні є вирішальним і що Пекін може відігравати важливу роль у мирних зусиллях завдяки своїм тісним відносинам із Москвою.

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