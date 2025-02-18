"Огромный шаг к миру": в Белом доме прокомментировали переговоры в Эр-Рияде

В США подчеркнули, что хотят услышать все стороны, чтобы добиться реальных договоренностей.

Переговоры Соединенных Штатов с Россией в Эр-Рияде стали "огромным шагом к миру" и завершению войны России против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

"Это первый шаг из многих. И хочу отметить, что наша администрация, включая самого президента Трампа, также общается напрямую с украинцами, в частности с президентом Зеленским", — отметила Левитт.

Она добавила, что Трамп также поддерживает диалог с европейскими лидерами. Уже состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на следующей неделе в Белом доме будут принимать премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но надо говорить с обеими сторонами войны, чтобы действительно договориться и решить проблему. И это важный первый шаг к миру", — подчеркнула спикер Белого дома.

Кэролайн Левитт напомнила, что предыдущая администрация президента Байдена не вела переговоров с россиянами, тогда как Трамп и его команда "сделали значительные шаги" в этом направлении всего через четыре недели пребывания в Белом доме.

Напомним, переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии продолжались 4,5 часа. Американская сторона подчеркнула, что целью встречи является проверка намерений России по прекращению войны.

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