"Оторвана от реальности": Израиль прокомментировал резолюцию Совбеза ООН о Секторе Газы

Израиль назвал «оторванной от реальности» резолюцию Совета Безопасности ООН о необходимости введения гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа.

На заседании Совбеза такое мнение высказал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет Укринформ.

« Совбез только принял резолюцию, которая, к сожалению, оторвана от реальности на местах», – сказал он.

Эрдан отметил, что Израиль прилагает все усилия для улучшения гуманитарной ситуации в Газе. По его словам, Совбез до сих пор не смог осудить резню, совершенную ХАМАС 7 октября. "Резолюция сосредоточена исключительно на гуманитарной ситуации в Газе и не упоминает о том, что привело к этому моменту", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Израиль всегда соблюдает международное право, и для этого не требуется резолюция.

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«Возвращение наших заложников домой является приоритетом. Израиль продолжит делать все возможное для достижения этой цели», – резюмировал Эрдан.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет против возвращения палестинских властей в Газу после войны против ХАМАС.

В субботу, 11 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постичь та же участь, что и Газа, если проиранская группировка "Хезболла", которая является союзником ХАМАСа, втянет Ливан в войну.

Из Сектора Газа, где израильская армия ведет боевые действия против боевиков ХАМАС, удалось вывести более 200 украинских граждан. При этом дипломатическое представительство РФ пытается посеять уныние в эвакуации среди украинцев.

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