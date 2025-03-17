Почему Путин пытается затянуть мирные переговоры: в ВСУ объяснили

В частности, российский диктатор надеется выторговать отмену санкций и уголовных производств по его преступлениям.

Президент России Владимир Путин понимает, что президент США Дональд Трамп хочет скорейших четких решений по прекращению войны в Украине, и пытается это использовать.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко заявил в эфире "24 Канала".

Тымочко обратил внимание на неоднократные заявления Трампа о том, что у него все под контролем, что он все влияет и переговорный процесс работает в ускоренном русле. По мнению военного, Путин рассчитывает, что американский лидер будет давить на Украину, чтобы она стала более покладистой к российским требованиям.

Глава Совета резервистов отметил, что главе Кремля безразличны ежедневные потери российской армии, разрушения в Украине и на территории самой РФ.

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"Ему важно максимально выжать из этих переговорных процессов в свою пользу. Он надеется, что сможет таким образом выторговать снятие санкций. И он надеется, что сможет выторговать себе отмену уголовных производств по его преступлениям", – считает Тымочко.

Он также сообщил, что сейчас россияне пытаются сконцентрировать все силы и средства, которые в случае мирных переговоров РФ планирует направить на разъединение внутри Украины: "на внутреннюю конфликтность, обвиненность".

"И видно, что по времени он (Путин – ред.) эту кампанию не очень успевает. Поэтому он пытается тянуть время на линии фронта", – отметил военный.

Напомним, накануне британский политолог Марк Галеотти написал в статье, что наткнувшись на предложение 30-дневного прекращения огня в Украине, Путин делает то, что умеет лучше всего – тянет время. Это указывает на то, что президент РФ несерьезно относится к миру и ему неудобно принимать жесткие решения, особенно когда он вынужден быстро реагировать.