Подоляк высказался о членстве РФ в Совбезе ООН: "Надо исправлять роковые ошибки"

Российскую Федерацию, разрушающую международные системы безопасности и права, необходимо исключить из Совбеза ООН.

Об этом высказался советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем аккаунте в Twitter.

"Нужно исправлять роковые ошибки... РФ незаконно заняла место в Совбезе ООН. Было ли это проявлением тогдашней коррупции или юридической халатности – но РФ узурпировала право вето и системно разрушает международные системы безопасности и права... Пора вернуться к букве закона и Устава ООН", – отметил Подоляк.

Членство РФ в Совбезе ООН

Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.

Украина также выступает за то, чтобы Россия была выведена из Совбеза, хотя эксперты остаются скептическими относительно реальности такой возможности. Устав ООН не содержит никаких положений по устранению постоянного члена Совета Безопасности. Участие России в Совбезе, как постоянного члена, прописано в статье 23 Устава Организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза потребовалась бы поправка в Устав. Впрочем, по тому же основному документу, для внесения поправок необходимо согласие всех постоянных членов Совбеза.

Россия имеет право наложить вето на подобное предложение и, как доказывает практика, уже неоднократно этим пользовалась.

В конце концов существует еще один вариант, поддержанный, в частности, и некоторыми юристами. Он намерен обжаловать статус России как наследницы места Советского Союза в Совете Безопасности.

Ранее Подоляк объяснял, почему еще Россию трудно исключить из Совбеза ООН.

В то же время военный эксперт Олег Жданов назвал три варианта, как можно лишить Россию права голоса в ООН.

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