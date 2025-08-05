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Появится ли Эрдоган в Киеве: посол прокомментировал громкие слухи
Турецкие медиа сообщили о визите Эрдогана в Киев. Посол Украины Нариман Джелял заявил, что данная информация не соответствует действительности.
В турецких медиа появилась информация о возможном визите президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Киев в ближайшие дни Отмечалось, что турецкий лидер якобы посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
Однако эту информацию опроверг посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии "Украинской правде".
Он заявил, что визит Эрдогана пока не запланирован и сообщения в прессе не соответствуют действительности.
Ранее газета Turkiye распространила утверждение о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало значительный ажиотаж в дипломатических кругах.
Кроме того, посол Украины Нариман Джелял заявил, что Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина.