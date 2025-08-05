Появится ли Эрдоган в Киеве: посол прокомментировал громкие слухи

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

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В турецких медиа появилась информация о возможном визите президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Киев в ближайшие дни Отмечалось, что турецкий лидер якобы посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Однако эту информацию опроверг посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии "Украинской правде".

Он заявил, что визит Эрдогана пока не запланирован и сообщения в прессе не соответствуют действительности.

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Ранее газета Turkiye распространила утверждение о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало значительный ажиотаж в дипломатических кругах.

Кроме того, посол Украины Нариман Джелял заявил, что Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина.