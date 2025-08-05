ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
670
Время на прочтение
1 мин

Появится ли Эрдоган в Киеве: посол прокомментировал громкие слухи

Турецкие медиа сообщили о визите Эрдогана в Киев. Посол Украины Нариман Джелял заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

В турецких медиа появилась информация о возможном визите президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Киев в ближайшие дни Отмечалось, что турецкий лидер якобы посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Однако эту информацию опроверг посол Украины в Турции Нариман Джелял в комментарии "Украинской правде".

Он заявил, что визит Эрдогана пока не запланирован и сообщения в прессе не соответствуют действительности.

Ранее газета Turkiye распространила утверждение о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, что вызвало значительный ажиотаж в дипломатических кругах.

Кроме того, посол Украины Нариман Джелял заявил, что Турция готовит переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie