Чи з’явиться Ердоган у Києві: посол прокоментував гучні чутки

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган

Реклама

У турецьких медіа з’явилася інформація про можливий візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва найближчими днями. Зазначалося, що турецький лідер нібито відвідає Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Однак цю інформацію спростував посол України в Туреччині Наріман Джелял в коментарі “Українській правді”.

Він заявив, що візит Ердогана наразі не заплановано і повідомлення у пресі не відповідають дійсності.

Реклама

Раніше газета Turkiye поширила твердження про те, що президент Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення українського лідера Володимира Зеленського, що викликало значний ажіотаж у дипломатичних колах.

Крім того, посол України Наріман Джелял заявив, що Туреччина готує переговори за участі Зеленського, Трампа та Путіна.