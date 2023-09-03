Президент Молдовы жестко осудила атаку РФ по Одесщине

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередную террористическую атаку РФ по Украине.
Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области в ночь на 3 сентября.
Об очередной террористической атаке РФ Санду написала в Twitter.
Президент Молдовы заявила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, ТСН.ua. собрал все, что известно о массированном ударе "Шахедами" по Одесщине (фото).
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