Президент Молдовы жестко осудила атаку РФ по Одесщине

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области в ночь на 3 сентября.

Об очередной террористической атаке РФ Санду написала в Twitter.

Президент Молдовы заявила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ТСН.ua. собрал все, что известно о массированном ударе "Шахедами" по Одесщине (фото).

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