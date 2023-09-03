Вице-чемпион снова теряет очки: "Днепр-1" не смог обыграть новичка УПЛ

"Днепр-1" и ЛНЗ сыграли вничью в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счётом 0:0 .

На протяжении встречи команды не порадовали зрителей большим количеством опасных моментов, лишь по два раза пробив в створ ворот. Как результат, безголевая ничья.

Для "Днепра-1" это уже третья потеря очков за четыре стартовых матча в новом розыгрыше чемпионата Украины. Вице-чемпион прошлого сезона УПЛ с 5 очками идет только на 13-м месте в турнирной таблице.

ЛНЗ завоевал первое очко под руководством нового главного тренера Олега Дулуба, который заменил на посту ранее уволенного Александра Ковпака. Команда из Черкасс, которая является новичком элитного дивизиона, имеет в своем активе 4 балла и занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

В следующем туре "Днепр-1" сыграет против "Колоса", а ЛНЗ примет "Рух". Эти матчи состоятся после международной паузы – 17 сентября.

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