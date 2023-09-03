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Президентка Молдови жорстко засудила атаку РФ по Одещині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президентка Молдови жорстко засудила атаку РФ по Одещині

Мая Санду / Фото: Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову терористичну атаку РФ по Україні.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли Росії портової інфраструктури на Одещині у ніч проти 3 вересня.

Про чергову терористичну атаку РФ Санду написала у Twitter.  

Президентка Молдови заявила, що рішуче засуджує брутальний напад Росії на портову інфраструктуру в Одеській області. 

"Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав все, що відомо про масований удар "Шахедами" по Одещині (фото).

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Дата публікації
Перегляди
283
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