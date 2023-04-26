"Путин сам запустил механизм распада России": эксагент КГБ объяснил, при чем здесь "ЛДНР"

Экс-разведчик заявил о националистических движениях в РФ, выступающих за самоопределение, независимость, отделение от государства.
Президент России Владимир Путин сам запустил механизм развала государства, когда за три дня до полномасштабного вторжения в Украину признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Такое мнение высказал экс-работник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов, сообщает "24 канал".
Бывший разведчик обратил внимание на то, что по статистике Россия отправляет на войну в Украину в основном жителей так называемых "глубинок" и неэтнических граждан. Жирнов отметил, что проблемы несогласия между этническими россиянами и представителями других народов РФ существуют еще со времен СССР, а сейчас подогреваются еще больше.
Так, экс-работник КГБ вспомнил, что в Советском Союзе существовало недовольство тем, что страной руководит этнический грузин Иосиф Сталин, а затем – украинец Никита Хрущев.
"В России был безумный шовинизм, и путинский режим сейчас живет на этом шовинизме. Евгений Пригожин живет на шовинизме, всевозможные Дугины, Малофеевы, Гиркин живут на шовинизме", — подчеркнул Жирнов.
Он также рассказал, что когда в РФ объявили частичную мобилизацию, то в армию брали в основном представителей так называемых малых народов.
"Фактически некоторые на местах начали даже говорить о геноциде башкирского народа, о геноциде татарского народа. У них действительно потери большие, целыми деревнями все мужское население погибает", — сообщил экс-разведчик.
По его словам, на эти факты уже реагируют националистические движения, выступающие за самоопределение, независимость, отделение от России.
"Путин сам запустил этот механизм 21 февраля 2022 года – за три дня до начала активных военных действий в Украине, когда он признал (отдельными государствами – ред.) несуществующие "республики" Донецкой и Луганской областей. Так он запустил потенциальный механизм распада России", – считает Жирнов.
Напомним, в марте немецкий политолог и социолог Игорь Эйдман заявил, что Россия находится на пути к распаду. Процесс запустил сам Путин, устроив полномасштабное вторжение в Украину.
По мнению экс-депутата Госдумы РФ, оппозиционера Игоря Яковенко, в случае поражения России в войне, она начнет разваливаться как карточный домик, и на территории страны вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий".
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