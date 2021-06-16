Путин заявил, что Украину с Байденом обсудил подробно

По словам главы РФ, относительно возможного вступления Украины в НАТО, то эта тема затрагивалась "мазком"

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Переговоры продолжались около 5 часов. Среди основных тем обсуждения была Украина. Первым на пресс-конференцию в 18:30 (по Киеву) к журналистам по окончании вышел Владимир Путин. На 19:00 запланирована финальная пресс-конференция Джо Байдена.

"Что касается Украины, то эта тема обсуждалась подробно. Но насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на Юго-Востоке Украины должны быть Минские договоренности. Относительно возможного вступления Украины в НАТО, то эта тема затрагивалась" мазком ". Здесь, думаю, нечего обсуждать ", — отметил Путин.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

Состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена – "Секретные материалы"

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