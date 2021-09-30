Разумков может уйти в отставку: Арахамия начал сбор подписей

Разумков может уйти в отставку: Арахамия начал сбор подписей

К председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил сам политик на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины ... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины", — написал Разумков.

Также он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня коллеги получат подписные листы.

Напомним:

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должностью он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должностью он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия. Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко охарактеризовал отношения политсилы и спикера ВР Дмитрия Разумкова как "сложную производственную ситуацию". В то же время действия Дмитрия Разумкова Корниенко называет якобы "некомандными".

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