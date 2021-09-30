Разумков може піти у відставку: Арахамія почав збирання підписів

Разумков може піти у відставку: Арахамія почав збирання підписів

До голови Верховної ради України Дмитра Разумкова прийшли за підписними листами про відкликання його з посади.

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія почав процедуру збирання підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Про це у четвер, 30 вересня, повідомив сам політик на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної ради України... Одразу розписав документ на Апарат Верховної ради України", - написав Разумков.

Також він зазначив, що зволікати з процесом не буде і сьогодні колеги отримають підписні листи.

Нагадаємо:

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження. Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко охарактеризував стосунки політсили і спікера ВР Дмитра Разумкова як "складну виробничу ситуацію". Водночас дії Дмитра Разумкова Корнієнко називає мовляв "некомандними".

Новини України: Разумков пояснив, чому не підтримує введення обмежувальних заходів щодо олігархів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання