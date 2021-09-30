В Україні затвердили зміни до ПДР: що відомо

В Україні затвердили зміни до ПДР: що відомо

Вони набудуть чинності в листопаді.

Кабінет міністрів України затвердив постанову до внесення деяких змін щодо правил дорожнього руху.

Так, автор документа - міністр інфраструктури Олександр Кубраков - вважає, що це допоможе привести положення ПДР у відповідність з національними стандартами, передає UBR.

Отже, зміни стосуються розмітки і знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки і вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

Також тепер велосипедисти зможуть їхати через проїжджу частину тільки в спеціально відведених місцях, а якщо такі відсутні, то повинні слідувати правилам дорожнього руху. На регульованих ділянках вони повинні слідувати сигналам регулювальника або світлофора.

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Крім того, передбачений знак, що попереджає початок і кінець зони габаритно-вагового контролю, наявність зарядних станцій для електромобілів, позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника. Замість позначення "Пост ДАІ" використовуватимуть "Дорожня станція патрульної поліції". Раніше вертикальна розмітка могла бути чорно-білого і жовтого кольорів. Тепер же передбачаються ще жовто-червоні і червоно-білі кольори.

Затверджене Кабміном постанова передбачає й інші зміни, які набудуть чинності від листопада 2021 року.

Раніше розповідалося про те, що в Україні запрацювали ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

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