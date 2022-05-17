Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии

Москва объявила "persona non grata" двух сотрудников посольства Финляндии.
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Российский МИД также выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.
"Российская сторона приняла решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля Россия высылала троих норвежских дипломатов.
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