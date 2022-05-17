Росія висилає двох співробітників посольства Фінляндії

Москва оголосила "persona non grata" двох співробітників посольства Фінляндії.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії в Москві.

​​Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії.

Російське МЗС також висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю у зв'язку з видворенням двох співробітників російського посольства в Гельсінкі.

"Російською стороною прийнято рішення про неприйнятність подальшого перебування в Російській Федерації двох співробітників персоналу посольства Фінляндії в Москві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Росія висилала трьох норвезьких дипломатів.

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