Росія висилає двох співробітників посольства Фінляндії

Москва оголосила "persona non grata" двох співробітників посольства Фінляндії.
Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Фінляндії в Москві.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії.
Російське МЗС також висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю у зв'язку з видворенням двох співробітників російського посольства в Гельсінкі.
"Російською стороною прийнято рішення про неприйнятність подальшого перебування в Російській Федерації двох співробітників персоналу посольства Фінляндії в Москві", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці квітня Росія висилала трьох норвезьких дипломатів.
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