Резніков пригадав, як Кравчук посилав росіян у Мінську і міг "толерантно врізати"

Міністр розповів про перемовини у Мінську.

Леонід Кравчук, який був президентом України після відновлення державної незалежності, міг "толерантно врізати" росіянам під час перемовин у Мінську щодо врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областях.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я дуже добре пам’ятаю, як під час одного з засідань Борис Гризлов там в черговий раз з якоюсь промовою повчальною виступив і Леонід Макарович не витримав, дипломатичний стиль трошки відклав в сторону і сказав: "Знаєте що? Я Вам хочу нагадати, Борис В’ячеславович, що ми вже давно не в Радянському Союзі і давно вже не під Кремлем. Ми незалежна Україна. Тому не треба нам тут розказувати, що і як ми маємо робити." Леонід Макарович міг врізати. Так толерантно, але врізати. Потім коли в нас вимикалися камери екрану на перерву, Леонід Макарович міг собі дозволити вийти і сказати: "А тепер выражаясь высокой русской словестностью – Пошли они…" і далі за руським кораблем. Отакий був Леонід Макарович – дуже легкий, дуже залучений в справу, неймовірно переживав", – пригадав міністр.

Кравчук повідомив Резнікову про операцію на серці на останньому засіданні в Мінську.

"У мене була легенька оказія через родичів передавати йому привітання з одужанням, коли я знав, що він вже притомний, а коли відбулась агресія – від нього вже стали приходили привітання до мене тримати стрій і що все буде Україна. Він дуже переживав і передавав нам всім, щоб ми трималися і що ми точно переможемо", – додав він.

Як повідомлялося, об 11:00 в "Українському домі" на Європейській площі розпочалася церемонія прощання з Кравчуком. На вході до "Українського дому" розмістили фото першого президента. Зустрічала Кравчука почесна варта. Труну, огорнуту в жовто-блакитний прапор, заносили військові. Під час цього лунала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

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