"Російський нацизм є домінантним у світі, але є протидія" - Подоляк

Після вторгнення Росії до України у світі кардинально змінилося ставлення до країни-агресорки.

Європейці розуміють, що Росія відкрито погрожує всьому світу.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

“Тут немає варіантів для Євросоюзу. Я хочу, щоб вони це зрозуміли. Вони думають, що можна повернутися до 23 лютого і жити так, як жили до цього. Ні, так не буде. Все це лобісти. Вони вже піднімають голову. Вони вже починають блокувати, вони професійно працюють. Єдиним способом нацизму, ультраправих течій, ультраправих партій, які навіть вигравали десь в Європі, є Російська Федерація. Російський нацизм є домінантним у світі. Є протидія цьому, протидія російським лобістах, вона обов’язково буде, тому що політичний тиск дуже суттєвий. Європейське суспільство розуміє, що у такому вигляді Росія не має існувати, навіть якщо хтось захоче отримати тіньовий кеш від Росії - це вже сьогодні не сприймається суспільством. Тобто європейське суспільство чітко каже своїй еліті - хлопці, досить гратись з Росією. Проросійські партії, які цього не зрозуміють, теж впадуть, вони матимуть великі проблеми”, - сказав Подоляк.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія знищила усі платформи для контакту з нею. Міністерка переконана, що сьогодні платформи для контакту з Росією більше немає, адже останнім можливим майданчиком був формат ОБСЄ.

А Велика Британії 4 травня розширила список обмежувальних заходів щодо Росії та її громадян за агресію проти України. Нові санкції означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

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