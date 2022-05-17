"Российский нацизм доминантный в мире, но есть противодействие" — Подоляк

После вторжения России в Украину в мире кардинально изменилось отношение к стране-агрессору.

Европейцы понимают, что Россия открыто угрожает всему миру.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

“Здесь нет вариантов для Евросоюза. Я хочу, чтобы они это поняли. Они думают, что можно вернуться к 23 февраля и жить так, как жили до этого. Нет, этого не будет. Все это лоббисты. Они уже поднимают голову. Они начинают блокировать, они профессионально работают. Единственным способом нацизма, ультраправых течений, ультраправых партий, даже выигрывавших где-то в Европе, является Российская Федерация. Российский нацизм является доминирующим в мире. Есть противодействие этому, противодействие российским лоббистам, оно обязательно будет, потому что политическое давление очень существенное. Европейское общество понимает, что в таком виде Россия не должна существовать, даже если кто-нибудь захочет получить теневой кэш от России — это уже сегодня не воспринимается обществом. То есть европейское общество четко говорит своей элите — ребята, достаточно играть с Россией. Пророссийские партии, которые этого не поймут, тоже упадут, у них будут большие проблемы”, — сказал Подоляк.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия уничтожила все платформы для контакта с ней. Министр убеждена, что сегодня платформы для контакта с Россией больше нет, ведь последней возможной площадкой был формат ОБСЕ.

А Великобритания 4 мая расширила список ограничительных мер в отношении России и ее граждан за агрессию против Украины. Новые санкции будут означать, что российские предприятия больше не смогут извлекать выгоду от британских бухгалтерских, консультационных и PR-услуг мирового класса, на которые приходится 10% российского импорта в этих секторах.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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