Резников вспомнил, как Кравчук посылал россиян в Минске и мог "толерантно врезать"

Министр рассказал о переговорах в Минске.

Леонид Кравчук, бывший президент Украины после восстановления государственной независимости, мог "толерантно врезать" россиянам во время переговоров в Минске по урегулированию ситуации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я очень хорошо помню, как во время одного из заседаний Борис Грызлов там в очередной раз с какой-то поучительной речью выступил и Леонид Макарович не выдержал, дипломатический стиль немножко отложил в сторону и сказал: "Знаете что? Я вам хочу напомнить, Борис Вячеславович, что мы уже давно не в Советском Союзе и давно уже не под Кремлем. Мы независимая Украина. Поэтому не надо нам здесь рассказывать, что и как мы должны делать." русской словестностью – Пошли они…" и дальше за русским кораблем. Таков был Леонид Макарович – очень легкий, очень вовлеченный в дело, невероятно переживал", – вспомнил министр.

Кравчук сообщил Резникову об операции на сердце на последнем заседании в Минске.

"У меня была легкая оказия через родственников передавать ему поздравления с выздоровлением, когда я знал, что он уже в сознании, а когда произошла агрессия – от него уже стали приходили приветствия ко мне держать строй и что все будет Украина. Он очень переживал и передавал нам всем, чтобы мы держались и что мы точно победим», – добавил он.

Как сообщалось, в 11:00 в Украинском доме на Европейской площади началась церемония прощания с Кравчуком. На входе в "Украинский дом" разместили фото первого президента. Встречала Кравчука почетный караул. Гроб, окутанный в желто-голубой флаг, заносили военные. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.

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