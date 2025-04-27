Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

Государственный секретарь США Марк Рубио. / © Associated Press

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Соединенные Штаты не вводили новых санкций против России, поскольку стремятся создать условия для сближения сторон конфликта.

Об этом заявил Государственный секретарь США Марк Рубио в интервью программе NBC News.

Рубио отметил, что осторожная позиция США в отношении санкционной политики связана с попыткой поддержать диалог, который активизировался после встречи президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане в прошлую субботу.

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"Мы не ввели санкции против России, потому что надеемся сблизить стороны конфликта. Как только вы начинаете делать подобные шаги, вы фактически отходите от процесса. Вы тем самым обрекаете себя ещё на два года войны, а мы не хотим этого допустить", - отметил Рубио.

По его словам, мирные переговоры между Россией и Украиной "близки, но еще недостаточно близки" для окончательного урегулирования.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подготовили законопроект, авторами которого вступают 60 сенаторов, предусматривающий возможность применить дополнительные санкции в отношении России.