Руководителя Пентагона еще раз госпитализировали: что произошло

Зимой глава Пентагона Ллойд Остин проходил продолжительное лечение онкологического заболевания простаты.
Министр обороны США Ллойд Остин ложится в больницу для проведения плановой медицинской процедуры, на время которой временно передает свои обязанности заместительнице.
Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона генерала Патрика Райдера, — пишет Укринформ.
"Министр обороны Ллойд Остин пройдет запланированную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру, связанную с проблемой мочевого пузыря, о которой сообщалось ранее", — говорится в сообщении.
Райдер уточнил, что лечение будет проходить в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
В этой связи министр обороны временно не сможет выполнять свои функции, поэтому руководящие обязанности в это время будут возложены на заместителя министра обороны Кэтлин Гикс.
Остин ранее перенес операцию по поводу рака простаты.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне после того, как он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Кроме того, мы ранее информировали, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.
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