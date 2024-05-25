Руководителя Пентагона еще раз госпитализировали: что произошло

Министр обороны США Ллойд Остин ложится в больницу для проведения плановой медицинской процедуры, на время которой временно передает свои обязанности заместительнице.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона генерала Патрика Райдера, — пишет Укринформ.

"Министр обороны Ллойд Остин пройдет запланированную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру, связанную с проблемой мочевого пузыря, о которой сообщалось ранее", — говорится в сообщении.

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Райдер уточнил, что лечение будет проходить в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

В этой связи министр обороны временно не сможет выполнять свои функции, поэтому руководящие обязанности в это время будут возложены на заместителя министра обороны Кэтлин Гикс.

Остин ранее перенес операцию по поводу рака простаты.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне после того, как он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, мы ранее информировали, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.

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