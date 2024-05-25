Очільника Пентагону вкотре госпіталізували: що сталося

Взимку глава Пентагону Ллойд Остін проходив тривале лікування онкологічного захворювання простати.
Міністр оборони США Ллойд Остін лягає до лікарні для проведення планової медичної процедури, на час якої тимчасово передає свої обовʼязки заступниці.
Про це йдеться в заяві речника Пентагону генерала Патріка Райдера, - пише Укрінформ.
"Міністр оборони Ллойд Остін пройде заплановану та мінімально інвазивну нехірургічну процедуру, пов’язану з проблемою сечового міхура, про яку повідомлялося раніше",- йдеться в повідомленні.
Райдер уточнив, що лікування відбуватиметься в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.
У цьому звʼязку міністр оборони тимчасово не зможе виконувати свої функції, тому керівні обовʼязки на цей час будуть покладені на заступницю міністра оборони Кетлін Гікс.
Остін раніше переніс операцію з приводу раку простати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повернувся до роботи у Пентагоні після того, як його було шпиталізовано через проблеми зі здоров'ям.
Крім того, ми раніше інформували, що очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року.
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