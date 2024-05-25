Очільника Пентагону вкотре госпіталізували: що сталося

Міністр оборони США Ллойд Остін лягає до лікарні для проведення планової медичної процедури, на час якої тимчасово передає свої обовʼязки заступниці.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону генерала Патріка Райдера, - пише Укрінформ.

"Міністр оборони Ллойд Остін пройде заплановану та мінімально інвазивну нехірургічну процедуру, пов’язану з проблемою сечового міхура, про яку повідомлялося раніше",- йдеться в повідомленні.

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Райдер уточнив, що лікування відбуватиметься в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

У цьому звʼязку міністр оборони тимчасово не зможе виконувати свої функції, тому керівні обовʼязки на цей час будуть покладені на заступницю міністра оборони Кетлін Гікс.

Остін раніше переніс операцію з приводу раку простати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повернувся до роботи у Пентагоні після того, як його було шпиталізовано через проблеми зі здоров'ям.

Крім того, ми раніше інформували, що очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

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