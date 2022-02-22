Санкции США против России: Минфин объявил список чиновников РФ и их детей

Санкции США против России: Минфин объявил список чиновников РФ и их детей

Санкции ввели из-за российской агрессии против Украины.

Министерство финансов США сообщило, что вводит санкции против российских чиновников, а также их детей. Все — из-за причастности родителей к "коррупционной политике", агрессии РФ против Украины, признанию "независимости" "ЛДНР".

Стало известно об именах троих российских чиновников и их сыновей.

Список российских чиновников и их детей, попавших под санкции США:

глава ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников,

экс-премьер РФ Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков,

заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко и его сын Владимир Кириенко.

Какие еще санкции вводят США против России и террористов:

Санкции против суверенного долга России. Это значит, что Россия не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми гособлигациями на рынках. Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, которые будут выпущены после 1 марта 2022 г. Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России, Минфином РФ.

Санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний — в России, Украине, Беларуси, Гонконге. Соглашения с ВЭБ должны быть завершены до 24 марта 2022 года.

Санции против "Северного потока-2" – российского газопровода в обход Украины в Европу, на который потратили 11 млрд долларов.

Экономические санкции против "ДНР" и "ЛНР" — запрет на какие-либо финансовые и экономические связи с террористами и расположенными там компаниями.

США рассматривают действия России как начало вторжения в Украину и обещают ввести пакет санкций

Напомним: