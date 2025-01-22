Шольц высказался о втором приходе Трампа к власти

После избрания президентом США Дональда Трампа Берлин ожидает стабильных отношений с Вашингтоном. Ведь трансатлантические отношения чрезвычайно важны для Германии и Европы.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Rheinische Post.

"Мы не должны забывать, насколько важны были США для развития демократии в Западной Германии. А НАТО является гарантом нашей безопасности. Именно поэтому нам нужны стабильные отношения с США", — подчеркнул он.

Шольц рассказал, что после избрания Трампа они дважды общались по телефону и это, говорит немецкий политик, "были очень дружеские и хорошие разговоры". Кроме того, у советников политиков были встречи. По словам канцлера, Германия "не начинает с нуля с новой администрацией". Также он выразил мнение о том, что не считает, что "взрывная деятельность" станет инструментом политики Трампа.

"Как Европейский Союз, мы также можем опираться на собственные силы. Как сообщество из более чем 400 млн европейцев, мы имеем экономический вес", – сказал он.

Европа отстаивает правила, о которых давно договорились на международном уровне, добавил Шольц.

"Одно из этих правил состоит в том, что границы не должны перекраиваться силой. В ответ на недавние заявления со стороны США я четко дал понять, что это касается всех", — подчеркнул глава правительства Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил: повлиять на то, вступит ли Украина в Альянс, зависит от американского президента Дональда Трампа.

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