Шольц висловився про другий прихід Трампа до влади

Після інавгурації політики спілкувалися телефоном.
Після обрання президентом США Дональда Трампа Берлін очікує на стабільні відносини із Вашингтоном. Адже трансатлантичні відносини є надзвичайно важливими для Німеччини та Європи.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю Rheinische Post.
"Ми не повинні забувати, наскільки важливими були США для розвитку демократії в Західній Німеччині. А НАТО є гарантом нашої безпеки. Саме тому нам потрібні стабільні відносини зі США", – наголосив він.
Шольц розповів, після обрання Трампа вони двічі спілкувалися телефоном і це, каже німецький політик, "були дуже дружні та хороші розмови". Окрім того, радники політиків мали зустрічі. За словами канцлера, Німеччина "не починає з нуля з новою адміністрацією". Також він висловив думку про те, що не вважає, що "підривна діяльність" стане інструментом політики Трампа.
"Як Європейський Союз, ми також можемо спиратися на власні сили. Як спільнота з понад 400 млн європейців, ми маємо економічну вагу", – сказав він.
Європа відстоює правила, про які давно домовилися на міжнародному рівні, додав Шольц.
"Одне з цих правил полягає в тому, що кордони не повинні перекроюватися силою. У відповідь на нещодавні заяви з боку США я чітко дав зрозуміти, що це стосується всіх", - наголосив очільник уряду Німеччини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив: вплинути на те, чи вступить Україна до Альянсу, залежить від американського президента Дональда Трампа.
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