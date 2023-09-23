Си Цзиньпин призвал Запад отменить санкции против Сирии

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Запад упразднить санкции против Сирии и предложил свою помощь в восстановлении страны.

Об этом Си сказал во время переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, пишет Reuters.

"Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии и призывает все соответствующие страны упразднить незаконные односторонние санкции против Сирии", — заявил Си Цзиньпин.

Издание пишет, что встреча лидеров двух стран дала толчок кампании Асада о возвращении на мировую арену, позволив Китаю продвигать свои стратегические интересы на Ближнем Востоке. Си также пообещал сирийскому президенту помочь восстановить ее разрушенную экономику и противостоять внутренним беспорядкам, повысив связи с "стратегическим партнерством".

Reuters отмечает, что поддержка Си должна укрепить усилия Асада, направленные на то, чтобы проложить путь к выходу из статуса изгнанника. Следует заметить, что Дамаск присоединился к китайской инициативе "Один пояс, один путь" в 2022 году, а в мае ее снова приняли в Лигу арабских государств.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что Китай готовится к войне против США. Отмечается, что об этом свидетельствуют данные американской разведки.

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