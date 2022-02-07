Словакия готова помогать ВСУ: о чем идет речь

Словакия готова помогать ВСУ: о чем идет речь

В случае обострения на востоке Украины, Братислава готова помогать ВСУ как консультациями, так и "практической помощью".

Словакия рассматривает возможность организации подготовки, консультаций и практической помощи подразделениям и штабам ВСУ в случае эскалации на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Pravda.

"В Совете Безопасности Словацкой Республики мы продолжили обсуждать текущую ситуацию с безопасностью на нашей восточной границе и шаги, которые отдельные министерства могут предпринять в случае ухудшения ситуации (в Украине — ред.). Могу еще раз подтвердить, что вооруженные силы Словакии готовы выделить необходимые силы и ресурсы", — сказал Надь

По его словам, словацкое правительство тесно контактирует с украинским Кабмином, чтобы "помощь была максимально приемлемой".

"Одним из вариантов является, например, учебная деятельность, направленная на консультирование и оказание практической помощи подразделениям и штабам Вооруженных Сил Украины", — сообщил словацкий министр.

Ранее газета New York Times писала, что в случае оккупации Украины Россией, США и НАТО могли бы учить "украинских повстанцев" на территории соседних стран — Словакии, Польши и Румынии.

Министерство обороны Словакии опровергло эту информацию.

"Мы никогда не обсуждали такую возможность", — отметили в ведомстве.

Напомним, что Словакия разрешила США использовать свои военные аэропорты.

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