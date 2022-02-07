Словаччина готова допомагати ЗСУ: про що йдеться

Словаччина готова допомагати ЗСУ: про що йдеться

У разі загострення на сході України Братислава готова допомагати ЗСУ як консультаціями, так і "практичною допомогою".

Словаччина розглядає можливість організації підготовки, консультацій та практичної допомоги підрозділам та штабам ЗСУ у разі ескалації на Донбасі.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Pravda.

"У Раді Безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорювати поточну ситуацію з безпекою на нашому східному кордоні та кроки, які окремі міністерства можуть вжити у разі погіршення ситуації (в Україні — ред.). Можу ще раз підтвердити, що збройні сили Словаччини готові виділити необхідні сили та ресурси", — сказав Надь

За його словами, словацький уряд тісно контактує з українським Кабміном, щоб "допомога була максимально прийнятною".

"Одним із варіантів є, наприклад, навчальна діяльність, спрямована консультування та надання практичної допомоги підрозділам і штабам Збройних Сил України", — повідомив словацький міністр.

Раніше газета New York Times писала, що у разі окупації України Росією, США і НАТО могли б навчати "українських повстанців" на території сусідніх країн — Словаччини, Польщі та Румунії.

Міністерство оборони Словаччини спростувало цю інформацію.

"Ми ніколи не обговорювали таку можливість", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що Словаччина дозволила США використовувати свої військові аеропорти.

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